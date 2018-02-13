Венесуэла соболезнует в связи с катастрофой российского Ан-148 в Подмосковье

МЕХИКО, 13 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени правительства и народа своей страны выразил соболезнования народу России и семьям погибших в результате автокатастрофы Ан-148 в Подмосковье.

"Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом этого события, которое омрачило страну", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.