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Венесуэла соболезнует в связи с катастрофой российского Ан-148 в Подмосковье


Мировая экономика

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МЕХИКО, 13 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени правительства и народа своей страны выразил соболезнования народу России и семьям погибших в результате авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье.

"Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом этого события, которое омрачило страну", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Ранее президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 и заявил о готовности США помочь в расследовании.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля в Московской области через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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