Пострадавшие при аварийной посадке Ми-8 в Томской области находятся в стабильном состоянии

НОВОСИБИРСК, 13 фев /ПРАЙМ/. Трое пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина в тяжелом состоянии, сообщает во вторник областная администрация.

В 15.55 (11.55 мск) понедельника поступила информация, что примерно в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

"Госпитализированные при аварийной посадке вертолета Ми-8 на томском Севере в стабильном состоянии. На лечении в больнице Стрежевого находятся четыре человека. Трое из них в состоянии средней степени тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии. Врачам Стрежевской больницы посредством телемедицинских консультаций помогают специалисты из Томска", - говорится в сообщении.

Власти со ссылкой на главврача Стрежевской городской больницы Олега Каминского отмечают, что пострадавшие были оперативно доставлены в Стрежевскую больницу с ушибами, переломами, травмами разной степени тяжести и общим переохлаждением организма.

"При поступлении всем пострадавшим был проведен ряд диагностических процедур. В результате двое госпитализированы в хирургическое отделение больницы, еще двое в реанимационное - перевод одного из них в общее отделение врачи планируют уже сегодня, 13 февраля. В больнице имеется все необходимое оборудование и медикаменты. Необходимости в переводе пациентов в больницы Томска нет", - подчеркнул Каминский.