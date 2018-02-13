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Власти Приморья на форуме в Сочи подпишут ряд соглашений по инфраструктуре


ВЛАДИВОСТОК,13 фев /ПРАЙМ/. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на Российском инвестиционном форуме (РИФ) – 2018, который пройдет в Олимпийском парке в Сочи с 15 по 16 февраля, подпишет соглашения о создании инфраструктуры в регионе, сообщает пресс-служба администрации края.

"Помимо участия в деловой программе форума, Андрей Тарасенко проведет ряд двусторонних переговоров с представителями бизнеса, федеральных структур, а также подпишет несколько соглашений о сотрудничестве и создании в Приморье инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Тарасенко примет участие в пленарном заседании "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", а также будет на встрече премьер-министра с руководителями субъектов Российской Федерации.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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