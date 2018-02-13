Около 1,5 тыс фрагментов тел и 500 обломков нашли в районе крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Около 1,5 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков самолета обнаружены в районе авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 7.00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.