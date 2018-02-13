Депутаты от КПРФ предложили ввести до 2025 г мораторий на повышение пенсионного возраста

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении моратория до 2025 года на повышение пенсионного возраста в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ устанавливает на период с 1 января 2019 года до 1 января 2025 года мораторий на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости. В этот период такая пенсия будет назначаться по достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами - 55 лет.

Необходимость введения такого моратория коммунисты объясняют тем, что в настоящее время "бывшими руководителями финансового блока правительства России, а также некоторыми экспертами негосударственных финансово-аналитических организаций все настойчивее обсуждается вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста в стране".

Инициаторы повышения пенсионного возраста мотивируют это тем, что дефицит в бюджете Пенсионного фонда РФ с каждым годом увеличивается, и объем средств, перечисляемых в его бюджет в форме трансферта из федерального бюджета, достигает 50%, напоминают авторы законодательной инициативы.

"Принятие решения о повышении пенсионного возраста в России свыше 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам) неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится все труднее из-за роста цен на товары и услуги, в том числе в сфере ЖКХ, за проезд на транспорте всех видов, роста налогов и других платежей", - считают представители КРПФ.

Ряд экспертов считают, что без повышения пенсионного возраста в РФ не обойтись. В их числе, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в январе заявил, что этот вопрос обсуждается постоянно, но решения по нему пока нет.