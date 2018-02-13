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РФ не исключает сокращения экспорта сельхозпродукции в Индию из-за торговых барьеров


Мировая экономика

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев /ПРАЙМ/. Москва полагает, что возросшее за последнее время число торговых барьеров со стороны Индии может привести к сокращению объемов экспорта российской сельхозпродукции в эту страну в следующем году, заявил во вторник советник министра сельского хозяйства РФ Сергей Белецкий.

"В следующем году мы прогнозируем возможное сокращение объемов поставок из России в Индию из-за большого числа торговых барьеров, которые вводит индийская сторона со второй половины 2017 года. И действия отдельных из них уже имеют свои последствия для российских экспортеров", - сказал Белецкий на открытии Российско-индийского сельскохозяйственного делового саммита в Нью-Дели.

При этом он выразил надежду на "дальнейшую положительную динамику в урегулировании сложившейся ситуации" с учетом дружественных связей двух стран.

"В последние годы сальдо торгового баланса имеет для России отрицательное значение — свыше 500 миллионов долларов. Это огромный диспаритет. И мы надеемся, что индийская сторона рассмотрит наши предложения по урегулированию дисбаланса в нашей торговле", - заявил Белецкий.

Согласно озвученным им данным Минсельхоза РФ, в 2017 году товарооборот двух стран в области сельхозпродукции вырос по сравнению с 2016 годом на 18,3% и достиг 824 миллионов долларов.

"Из России в Индию, в основном, поставляются пшеница, овощи, бобовые, подсолнечное и рапсовое масло. Из Индии мы традиционно получаем чай, экстракты масел, табачные изделия, морепродукты, орехи и виноград", - напомнил Белецкий, подчеркнув, что текущие объемы поставок не соответствуют имеющемуся потенциалу торгово-экономического сотрудничества РФ и Индии.

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