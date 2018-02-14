ГД рассмотрит вопрос о комиссии по отклоненному закону о запрете рекламы на платежках ЖКХ

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит проект постановления о создании согласительной комиссии вместе с Советом Федерации по отклоненному ранее закону о запрете рекламы на платежках ЖКХ, сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента создать по предложению Совета Федерации согласительную комиссию для доработки закона о запрете рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ.

В состав комиссии от Госдумы предлагается включить Сергея Жигарева (сопредседателем), Альфию Когогину и Олега Николаева, а срок ее работы установить до 30 марта.

Закон, принятый Госдумой 23 ноября и отклоненный Совфедом 29 ноября, запрещает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне.

Спикер СФ Валентина Матвиенко при рассмотрении закона сенаторами заявила, что проголосует против его принятия, поскольку не понимает, "в чем смысл". В итоге за принятие закона проголосовали лишь четыре сенатора, 138 человек были против и трое воздержались.

Председатель комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев, комментируя РИА Новости в тот же день это событие, выразил удивление таким решением, поскольку профильный комитет Совфеда поддержал закон. Комитет направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина докладную записку, и все будет зависеть от его решения, добавил он.

В январе Володин, отвечая на пленарном заседании на вопрос главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова относительно дальнейших действий по данному закону, предложил провести консультации по этому вопросу, в том числе с правительством РФ.