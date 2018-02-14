Коммерческий долг составляет чуть больше половины общего долга регионов РФ - Силуанов

СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Доля коммерческой задолженности в структуре общего долга российских регионов за три года сократилась на 9% и на 1 января 2018 года составила 52%, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью журналу Российского инвестиционного форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Сейчас на 1 января 2018 года доля коммерческого долга – ценные бумаги, банковские кредиты – составляет 52% (в структуре общего долга регионов – ред.) с сокращением к доле 1 января 2015 года на 9%", - цитирует издание министра финансов.

Он напомнил, что министерство с начала 2015 года предоставило регионам больше 1 триллиона рублей бюджетных кредитов на замещение рыночных обязательств. Бюджетные кредиты сроком на 3-5 лет предоставлялись субъектам РФ по льготной ставке 0,1%.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности российских регионов. Минфин в рамках этой программы заключил с 73 регионами соглашения о рассрочке платежей по бюджетным кредитам: в 2018–2019 годах регионы будут выплачивать по 5% от суммы задолженности ежегодно, в 2020 году – 10%, в 2021- 2024 годах – по 20% ежегодно.

Если регион сможет в 2018-2019 годах обеспечить прирост собственных налоговых и неналоговых доходов выше уровня инфляции, для него будет предусмотрена дополнительная возможность продления общего срока реструктуризации - до 2029 года.

"Бюджетный эффект в виде снижения объема необходимых к возврату бюджетных кредитов регионов в 2018–2019 годах составит до 418 миллиардов рублей, в том числе в 2018 году – 238 миллиардов рублей и в 2019 году – 180 миллиардов рублей", - рассказал глава Минфина.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.