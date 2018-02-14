СФ рассмотрит пакет законов об амнистии капиталов

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Совфед на заседании в среду рассмотрит пакет законов об амнистии капиталов и заслушает главу Минтранса Максима Соколова, который расскажет о транспортном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Парламентарии обсудят пакет из трех законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала. Третье чтение документов запланировано в Госдуме на 9 февраля.

О проведении в 2018 году амнистии капиталов объявил в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин. Первый этап амнистии капитала прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

Рассматриваемый пакет законов устанавливает срок второго этапа амнистии капиталов с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Причем для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохраняется тот же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа.

Декларанты смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации. Однако при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить ее и в ходе второго этапа, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года. До этой даты продлеваются и сроки, в течение которых ликвидируемая компания не признается налоговым резидентом РФ, а в ее доходы и расходы не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физическое лицо при закрытии компании, если ее ликвидация завершена до 1 марта 2019 года.

В повестке заседания – вопросы ратификации ряда протоколов, в том числе к Уставу Всемирного почтового союза, к соглашению между правительствами РФ и Белоруссии о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин при вывозе за пределы Таможенного союза сырой нефти и нефтепродуктов.

Члены Совета Федерации рассмотрят законы о возможности приема денежных средств от заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, о сокращении срока выдачи загранпаспорта, об освобождении от НДФЛ денежного вознаграждения спортсменов-инвалидов.