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Адыгея ждет в 2018 г первый урожай яблок после подписания соглашения на форуме в Сочи-2017


МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Республика Адыгея рассчитывает в этом году получить первый урожай яблок в результате подписанного на инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году соглашения с компанией "Черкесские сады", сообщается в журнале Российского инвестиционного форума-2018, с которым ознакомилось РИА Новости.

На инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году Адыгея подписала 11 инвестиционных соглашений на общую сумму 11,2 миллиарда рублей. Наиболее крупное было заключено с компанией "Черкесские сады", которая инвестирует более 5,2 миллиарда рублей в закладку яблоневых и ореховых садов на площади более 700 гектаров, а также в инфраструктуру для хранения и переработки агропродукции.

"Один из этих новых садов с системой капельного орошения был заложен в декабре 2017 года, высажено 34,3 тысячи трехлетних саженцев яблони. Первый урожай ждут уже в этом году, с каждого гектара рассчитывают собрать не менее 5 тонн", - говорится в издании.

Отмечается, что в дальнейшем планируется собирать до 50 тонн с каждого гектара.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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