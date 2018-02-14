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Титов считает важным в случае победы на выборах создать штаб реформ и снизить налоги


МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в случае победы на выборах предложит ряд мер по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в стране, в частности, снизить налоги и удешевить кредиты.

Первоочередной же мерой Титов считает создание штаба реформ.

"Прежде всего, необходимо оставить правительству управление текущим положением дел и создать администрацию роста – штаб реформ под руководством президента. Цель – выделить из текущего управления экономикой управление развитием. По этому пути шли все успешные страны: Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия и так далее", - сказал Титов в комментарии журналу Российского инвестиционного форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости.

Среди прочих мер он назвал удешевление кредитов, снижение налогов и тарифов, а также госпрограммы по стимулированию инвестиций.

"Дальнейшие четыре ключевых направления, где можно получить быстрый ощутимый эффект для экономики и благосостояния людей, – удешевление кредитов, снижение тарифов, снижение налогов, развертывание масштабных госпрограмм по стимулированию инвестиций", - сказал Титов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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