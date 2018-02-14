Механизмы поддержки компаний РФ нужно расширять - Шохин

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Меры поддержки российских компаний, в частности, механизм специнвестконтрактов (СПИК), необходимо развивать и по возможности расширять, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Очевидно, что механизмы поддержки необходимо развивать в части упрощения процедур и повышения прозрачности и по возможности расширять, например, механизм СПИК", - сказал Шохин в интервью журналу Российского инвестиционного Форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости.

Повышению темпов роста промышленности, считает Шохин, также будет способствовать развитие информационной инфраструктуры.

При этом в одной из ключевых проблем промышленности остается дефицит кадров. По словам Шохина, более 40% опрошенных компаний-членов РСПП считали в 2017 году нехватку трудовых ресурсов ограничителем для своей деятельности. Деятельность компаний ограничивают также низкая производительность труда, высокий уровень износа материально-технической базы, высокая стоимость кредитов и чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес, считает Шохин.

"Согласно опросу РСПП о состоянии делового климата, в 2017 году промышленные компании больше всего беспокоили рост цен, чрезмерное контрольно-надзорное давление на бизнес, недостаток квалифицированных кадров, снижение спроса. С этими проблемами тесно взаимосвязаны и факторы, сдерживающие развитие промышленности в среднесрочной перспективе, в том числе низкая производительность труда, высокая степень морального и технического износа оборудования, недостаточная доля высококвалифицированных кадров, высокая стоимость кредитов", - сказал Шохин.

Сейчас в России функционируют различные институты поддержки российской промышленности. Например, фонд развития промышленности кредитует предприятия на условиях софинансирования по низким ставкам. Также работают программы субсидирования, механизм гарантий и льгот в рамках СПИК.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.