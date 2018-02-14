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Возможные санкции США не скажутся на российской экономике - профильный сенатор


МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Возможные новые санкции США против России не скажутся на экономической ситуации в заявил РИА Новости в среду первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении алигархов и представителей руководства России.

"Я думаю, что американцы могут ввести новые санкции, они последовательно проводят политику принуждения нас к дружбе... Это вполне вероятная вещь", - сказал Калашников.

Другое дело, насколько эти санкции будут эффективными, сказал парламентарий. "Как показывает опыт изоляции КНДР, Советского союза, Кубы, Ирана - эти санкции скорее носят устрашающий характер, и они эффективны, пока не применены. Когда они применяются, они оказываются не очень страшными", - считает сенатор.

По его мнению, возможные ограничения "не скажутся на экономической ситуации в стране, главное, чтобы внутри был порядок, эффективное управление".

Он также подчеркнул, что санкции вводятся не столько против конкретных людей, сколько против страны и системы власти.

Калашников также полагает, что ответить адресными мерами России будет не так просто. "Обеспеченные российские граждане имеют счета за рубежом, и в отношении них можно ввести ограничения, а американцы у нас денег не хранят", - пояснил он.

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