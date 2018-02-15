АНОНС - Инвестиционный форум открывается в Сочи с участием премьера РФ Медведева

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Участников и гостей Российского инвестиционного форума в Сочи ждут дискуссии о новой региональной политике и бизнесе в регионах, улучшении качества жизни, его посетят более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов РФ, федеральные чиновники и законодатели, а в пленарном заседании примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российский инвестиционный форум 2018 пройдет в Сочи 15-16 февраля на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка. Ключевая тема - "Формируя образ будущего".

ПРОГРАММА

Пленарное заседание форума пройдет в четверг, 15 февраля, на нем выступит Медведев. Темой заседания станет "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее". Премьер также примет участие в круглом столе "Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0" и церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития", учрежденной Внешэкономбанком.

В тот же день Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. Участники встречи обсудят вопросы развития несырьевого экспорта.

В пятницу председатель правительства проведет встречу с главами регионов, на которой будут обсуждаться перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

В работе форума примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин, федеральные министры, главы регионов, представители бизнес-сообщества.

Также в форуме примут участие главы 77 субъектов РФ, члены Госдумы и Совета Федерации.

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА

Как сообщают организаторы, свое участие в форуме подтвердили более 2 тысяч представителей бизнеса, в том числе более 700 руководителей крупных российских компаний. В этом году в форуме намерены принять участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других стран. На площадке ждут глав McDonald's, Renault Russia, Mercedes-Benz и глав представительств MasterCard, METRO Cash and Carry, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.

По данным организаторов форума, деловая программа будет представлена тремя тематическими блоками. Блок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" будет посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления, блок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства, блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

На форуме будет работать "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов. На площадке форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

По данным организаторов, в 2017 году в форуме приняли участие более 4,5 тысячи человек из 37 стран. В рамках форума состоялось 41 деловое мероприятие, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.