ИНТЕРВЬЮ: РФ готова к приезду болельщиков на ЧМ-2018 - Ростуризм

СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Российские города готовы встретить болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу этим летом, заявил в интервью РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В России болельщиков будут встречать обновленные аэропорты и железнодорожные вокзалы, современные дороги и транспортные развязки. Расширена сеть авиамаршрутов, чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение городов-организаторов с зарубежными государствами", - рассказал Сафонов.

"Реализован проект FAN ID – паспорт болельщика, который позволит своему владельцу посетить Россию без оформления визы. Между городами проведения матчей будут курсировать специальные поезда, в которых проезд для обладателей карты FAN ID будет бесплатным", – напомнил глава Ростуризма.

МЕСТНЫЙ ПОДХОД

Местными властями подготовлены комплексные программы гостеприимства – от момента прибытия болельщика до самого его отъезда по истечении разрешенного срока безвизового пребывания. По словам главы ведомства, в регионах проведения матчей проложены специальные туристические "маршруты болельщиков".

"Каждым городом-организатором чемпионата мира по футболу FIFA 2018 совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туристскими компаниями и другими представителями бизнеса разработаны для болельщиков экскурсионные и дегустационные туры, насыщенные развлекательные программы", - сказал Сафонов.

Он также рассказал, что пребывание в России будет комфортным для представителей всех культур и вероисповеданий. Ростуризм с 2016 года реализует программу "Русское гостеприимство", которая нацелена на адаптацию сервиса в гостиницах, аэропортах, ресторанах, вокзалах, музеях и так далее под индивидуальные особенности и специфические потребности различных массовых культурных и этноконфессиональных групп. Ее направлениями являются China Friendly, Halal Friendly, India Friendly, Kosher Friendly.

"Чемпионат мира по футболу окажет позитивный эффект на въездной туризм. Абсолютно уверен, что мы сможем показать нашу страну как гостеприимное, интересное и привлекательное во всех отношениях направление для путешествий. Болельщики, которые побывают на матчах мирового футбольного первенства, откроют для себя Россию, станут друзьями нашей страны и будут рекомендовать путешествия по России своим родным и знакомым", – заключил Сафонов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Сочи. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.