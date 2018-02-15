Чувашия и "Минский тракторный завод" договорились о поставках сельхозтехники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев /ПРАЙМ/. Правительство Чувашии и "Минский тракторный завод" в рамках российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о поставках сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней, сообщает пресс-служба правительства.

"В рамках соглашения на территории Чувашии предусмотрена реализация программ, которые направлены на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, на обеспечение агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса, а также на обучение технических специалистов на базе вузов Чувашии", - говорится в сообщении.

"Минский тракторный завод", основанный в 1946 году в Белоруссии, является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всём мире. Завод предлагает заказчикам более 250 моделей и модификаций тракторов для всех климатических и эксплуатационных условий.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.