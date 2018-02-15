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МАК расшифровал информацию бортового звукового регистратора разбившегося Ан-148


МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора разбившегося под Москвой Ан-148, сообщает комитет в четверг.

"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что после установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора. Запись аварийного полета имеется", — говорится в сообщении.

При этом расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных, добавили в комитете.

"Полученная информация комиссией по расследованию авиационного происшествия направлена в Следственный комитет Российской Федерации. Комиссия продолжает работу", - подытожили в МАК.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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