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"Мираторг" инвестирует в развитие кожевенного проекта под Брянском 3,4 млрд руб


БРЯНСК, 15 фев /ПРАЙМ/. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" инвестирует 3,4 миллиарда рублей в развитие кожевенного проекта в Брянской области, сообщает компания по итогам первого дня российского инвестиционного форума в Сочи.

"АПХ "Мираторг", крупнейший производитель основных видов мяса в России, и Брянская область заключили инвестиционное соглашение, предусматривающее инвестиции 3,4 миллиарда рублей в развитие кожевенного проекта мощностью переработки 18 тысяч тонн сырья в год", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая продукция нового кожевенного завода в Брянской области будет поставлена на рынок к концу 2018 года.

Кожевенное производство в Брянской области - составная часть комплекса по убою и переработке крупного рогатого скота мощностью 100 голов в час. По информации компании, линия будет ежемесячно перерабатывать 1,5 тысячи тонн сырья, из которого будет производиться около 175 тысяч квадратных метров кожевенного полуфабриката.

Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на внешний. По словам президента холдинга, использовать ее будут для автомобильного производства.

Агрохолдинг "Мираторг" был основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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