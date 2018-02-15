"Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148 после технических проверок

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МОСКВА/САРАТОВ, 15 фев /ПРАЙМ/. "Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148 после внеочередных технических проверок, сообщает авиакомпания в четверг.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В понедельник авиакомпания сообщила о временной приостановке эксплуатации самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье. Однако в тот же день председатель совета директоров "Саратовских авиалиний" Юрий Давыдов заявил, что авиакомпания намерена возобновить полеты на Ан-148.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор", - говорится в сообщении.

Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации, добавили в "Саратовских авиалиниях".

В авиапарке "Саратовских авиалиний" на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190.