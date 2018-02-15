"Новотранс" намерен построить в Усть-Луге терминал с объемом перевалки 20 млн тонн

СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Группа компаний "Новотранс" намерена построить в порту Усть-Луга (Ленинградская область) многофункциональный транспортный терминал с объемом перевалки грузов порядка 20 миллионов тонн, следует из презентации компании.

"Группой компаний "Новотранс" разрабатывается проект строительства многофункционального транспортно-перевалочного комплекса. Проект LUGAPORT предусматривает создание трех терминалов", - сказано в презентации в рамках Российского инвестиционного форума.

Планируется, что первый терминал будет переваливать 6 миллионов тонн зерна, второй – 14 миллионов тонн сыпучих и генеральных грузов, третий – 100 тысяч тонн пищевых грузов.

"Наша задача заключается в том, чтобы быть более мобильными, чтобы мы могли приносить пользу в первую очередь клиентам и государству. Сегодня мы также подписали соглашение с главой республики Бурятия о взаимодействии. В целом оно будет направлено на свободное перемещение грузов. В ближайшее время мы будем там регистрировать компанию, чтобы заниматься ещё и добычей полезных ископаемых таких как железная руда и дополнительных видов для нашей грузовой базы", - заявил глава группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров.

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тысяч единиц. Средний возраст вагонов – менее 8 лет.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.