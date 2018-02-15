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Ингушетия и Ярославская область договорились сотрудничать в сферах АПК и промышленности


НАЛЬЧИК, 15 фев /ПРАЙМ/. Власти Ингушетии и Ярославской области в рамках российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в сферах АПК, промышленности, образования и туризма, сообщила пресс-служба главы Ингушетии.

Соглашение подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Нас заинтересовали несколько направлений, по которым наши регионы могли бы взаимовыгодно сотрудничать. Это обучение ингушских студентов в вузах Ярославской области по техническим специальностям, развитие АПК, а также взаимодействие в области поддержки малого и среднего предпринимательства", - приводит пресс-служба слова Евкурова после подписания документа.

Он добавил, что регионы договорились сотрудничать в области машиностроения, металлообработки, пищевой отрасли и нефтехимии, а также в сфере туризма.

Миронов в свою очередь заявил, что Ярославская область заинтересована в расширении связей с Ингушетией и другими республиками СКФО. "По всем этим направлениям мы будем работать. Думаю, сегодняшнее соглашение послужит существенным толчком в развитии отношений между нашими регионами", - отметил губернатор.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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