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Иркутская "Ангара" не приостановит полеты после катастрофы в Подмосковье - губернатор


СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Иркутская авиакомпания "Ангара" не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Ан-148 после катастрофы в Подмосковье, так как за несколько лет эксплуатации лайнеры продемонстрировали достаточно надежную работу, дополнительные проверки также не планируются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Нет, не планируем. Наши самолеты работают несколько лет достаточно надежно", - сказал Левченко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что практически любой тип самолета "когда-нибудь где-нибудь потерпел катастрофу или были какие-то неполадки".

"Это не основание (для приостановки эксплуатации – ред.). Наши самолеты обкатаны на протяжении последних трех лет, как минимум. Конечно, скажу прямо, не все гладко, были некоторые инциденты, но это не повод. Тем более что, насколько я понимаю, окончательные причины комиссия еще не установила", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что никаких дополнительных проверок не планируется.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Базирующаяся в Иркутске авиакомпания "Ангара" имеет в своем парке пять самолетов Ан-148. Они эксплуатируются с 2012 года.

Ан-148 также входят в парк специального летного отряда (СЛО) "Россия", борта которого используются первыми лицами государства, министрами. По словам осведомленного источника, у СЛО на балансе находятся несколько Ан-148, но они не предоставляются для перевозки пассажиров и не используются для полетов.

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