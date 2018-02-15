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ОБЗОР - Опознание жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье может занять 2-3 месяца


МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Опознание жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье может занять два-три месяца, заявил РИА Новости глава Минтранса Максим Соколов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва - Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет, расследующий происшествие, предполагает, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева.

Как сообщили в МЧС, специалисты единого консультационного центра в Орске подготовили пакеты документов для выплат 22 семьям, потерявшим родных в крушении Ан-148, по 1 миллиону рублей.

МАК уже расшифровал сведения звукового и параметрического регистраторов Ан-148. По данным специалистов, данные самописцев совпадают. Все материалы направлены в Следственный комитет.

Работа комиссии по расследованию катастрофы продолжается.

По словам Соколова, забор материалов для генетических экспертиз жертв крушения Ан-148 завершён почти у всех родственников, кроме иностранца из Швейцарии. В свою очередь представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал, что молекулярно-генетическая экспертиза фрагментов тел погибших идет круглосуточно.

В районе катастрофы также нашли свыше 4,5 тысячи обломков.

По мнению Минтранса, говорить о необходимости ужесточения предполетного досмотра самолетов типа Ан-148 преждевременно. Однако по итогам расследования представители ведомств и производителей воздушного судна могут предложить изменения в руководство по летной эксплуатации. Хотя Украина (украинский "Антонов" - разработчик Ан-148) пока не предлагала России помощь в расследовании катастрофы, оговорился Соколов.

Между тем Росавиация поручила провести имитации полетов с возникновением нештатных ситуаций на комплексном пилотажном тренажере Ан-148. По итогам будет дана оценка полноте рекомендаций, содержащихся в руководстве по летной эксплуатации Ан-148, а также эффективности работы предупреждающей сигнализации об опасных режимах полета в кабине.

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