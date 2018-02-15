FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Керама Марацци" вложит 1 млрд руб в производство настенной плитки в Орловской области


БРЯНСК, 15 фев /ПРАЙМ/. Компания "Керама Марацци" инвестирует более одного миллиарда рублей в создание новой производственной линии по выпуску керамической настенной плитки больших форматов в Орловской области, сообщает правительство региона по итогам первого дня российского инвестиционного форума в Сочи.

"Керама Марацци" является одним из давних и надежных партнеров Орловской области, отмечается в сообщении. Соглашение подписали врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и председатель совета директоров ООО "Керама Марацци" Марко Сантандреа.

"В проект планируется инвестировать более 1 миллиарда рублей, запуск линии намечен на 4 квартал 2018 года. Годовая производственная мощность объекта составит 2350 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также будет построен склад готовой продукции площадью 15 тысяч квадратных метров и создано 58 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволит увеличить долю российского рынка по производству керамической плитки, занимаемого ООО "Керама Марацци", до 26,9%. Доля керамической плитки, поставляемой на экспорт, вырастет до 21,8% за счет применения современных технологий и материалов, отмечается в сообщении.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ