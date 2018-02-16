Калининградский губернатор заявил, что соглашение с BMW может быть подписано на ПМЭФ

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости, что соглашение с BMW о строительстве завода может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме в мае.

В четверг стало известно, что BMW подала в Минпромторг заявку на заключение специнвестконтракта (СПИКа) на строительство завода по производству автомобилей. Источник, знакомый с ходом переговоров немецкого автопроизводителя и российских властей, сообщил РИА Новости, что строительство завода может начаться в 2020 году.

"Сначала нужно пройти все процедуры, заключение этого договора, а потом уже приступать к стройке. Но мы на последней встрече у (главы Минпромторга РФ) Дениса Валентиновича Мантурова договорились поставить себе такую внутреннюю задачу, которая бы нас дисциплинировала, что мы будем стремиться к тому, чтобы подписаться на Питерском форуме", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это не какая-то самоцель, а некая личная установка для дисциплины. А там, как говорится, как получится. Сможем завтра подписаться – значит, подпишемся завтра. Получится позже – ну, значит, позже", - добавил он.

BMW с 1999 года и по текущий момент собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора". Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию, и "Автотор" надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.