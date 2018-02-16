Продукция завода BMW в Калининградской области может поставляться в страны ЕАЭС - Алиханов

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Продукция завода BMW, который планируется построить в Калининградской области, может частично поставляться на экспортные рынки, в частности в страны ЕАЭС, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов.

В четверг стало известно, что BMW подала в Минпромторг заявку на заключение специнвестконтракта (СПИКа) на строительство завода по производству автомобилей. Источник, знакомый с ходом переговоров немецкого автопроизводителя и российских властей, сообщил РИА Новости, что строительство завода может начаться в 2020 году.

"Мы исходим из того, что определенная доля продукции будет направляться в том числе и на экспортные рынки. Благо, рынок Евразийского союза доступен, также как и российский рынок. Поэтому, условно, продажи в Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию, хотя это и не очень большие, может быть, с точки зрения люксового сегмента, в котором BMW в основном производит, рынки, но тем не менее они тоже растут. И восстановление и динамика российского рынка тоже достаточно обнадеживающие. Поэтому мы надеемся на то, что экспортные возможности тоже будут максимально задействованы", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Такие рынки, как Иран, Индия и другие были бы для нас, конечно, очень серьезным дополнительным стимулом и потенциалом для развития экспорта в том случае, если бы мы заключали с такими рынками соглашения о свободной торговле. Но, как вы понимаете, если хочешь получить доступ на рынки этих стран, то придется и самому открываться. Поэтому это всегда очень сложная работа, когда нужно находить оптимальный баланс. Это очень тяжело иногда бывает", - добавил он.

BMW с 1999 года и по текущий момент собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора". Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию, и "Автотор" надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.