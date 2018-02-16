FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Пермский край на форуме в Сочи подписал специнвестконтракт на 58 млрд руб - глава региона


СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Пермский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал специальный инвестиционный контракт о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина на сумму 58 миллиардов рулей, сообщил РИА Новости глава региона Максим Решетников.

Соглашение было заключено между ПАО "Метафракс", Пермским краем и администрацией города Губахи сроком на 10 лет. Под документом поставили подписи губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут и глава города Губахи Николай Лазейкин. Подписание состоялось в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Подтвержденный объем инвестиций составляет 58 миллиардов рублей. Будет создано очень крупное производство аммиака, карбамида и меламина. Будет создано 400 рабочих мест на этапе эксплуатации и более четырех тысяч рабочих мест на этапе строительства", - сказал Решетников.

Он отметил, что предприятие будет расположено на территории бывшего Кизловского угольного бассейна с традиционным дефицитом рабочих мест. На следующей неделе будет заложен первый камень в строительство.

"Мы подписываем контракт не как декларацию о намерениях: большую работу провели собственник, менеджмент , уже есть подписанные соглашения о финансирования, есть подписанные контракты на стройку, подготовлена большая площадка под строительство",- сказал Решетников.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ