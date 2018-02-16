"Почта России" построит на Чукотке свое авиаотделение - власти

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев /ПРАЙМ/. Глава Чукотки Роман Копин и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в рамках XVII Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о развитии федеральной почтовой связи в регионе, которое включает создание авиационного отделения перевозки почты в округе, сообщает правительство региона.

"Одним из таких проектов, обозначенных в числе направлений взаимодействия, является строительство авиационного отделения перевозки почты (АОПП), позволяющего ускорить обработку и повысить качество потока почтовых отправлений", - говорится в сообщении.

Собственные самолеты "Почты России" Ту-204С летают в Анадырь и Певек.

"Соглашение, подписанное с руководством Чукотского автономного округа, обеспечит повышение эффективности почтовой деятельности и будет способствовать предоставлению качественных, доступных услуг населению. В ближайшее время мы приступим к реализации основных направлений соглашения", - отметил Подгузов.

Сеть Чукотского филиала "Почты России" насчитывает 47 отделений, 40 из них находятся в труднодоступных районах, где сообщение с центром округа возможно только авиатранспортом.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.