Оценка Росстата о росте ВВП РФ на 1,5% в 2017 году вряд ли изменится – эксперт

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Первая оценка Росстата по росту ВВП РФ в 2017 году вряд ли будет пересмотрена, считает главный аналитик банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Росстат в начале февраля опубликовал предварительную оценку роста ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. При этом министерство ожидает уточнения данных Росстата по росту ВВП РФ за прошлый по мере поступления новых данных, В пятницу департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ допустил, что первая оценка Росстата, скорее всего, будет повышена.

"Росстат довольно редко пересматривает свои первые оценки. Поэтому я думаю, что с наибольшей вероятностью она останется на уровне 1,5%. Пересмотр вряд ли будет. Но если и будет, то я бы ожидал пересмотра вниз, а не вверх, на 0,1 процентного пункта", - сказал Девятов РИА Новости.

По оценкам департамента ЦБ РФ, рост ВВП РФ в четвертом квартале 2017 года составил 1,2%.

При этом, по словам Девятова, оценки "Уралсиба" динамики ВВП за четвертый квартал существенно хуже. "Мы делали оценку за четвертый квартал на основании данных оперативной ежемесячной статистики, там ключевые индикаторы промпроизводства, торговля, строительство, сельское хозяйство и ряд других отраслей. И у меня, если честно, эта оценках за четвертый квартал получилось существенно ниже, на уровне где-то 0,2-0,3% к год к году", - добавил он.