Омская область на Сочинском инвестфоруме подписала соглашение о намерениях с Kazakh invest

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение о намерениях с казахстанской компанией Kazakh invest.

"На форуме было подписано соглашение с Kazakh invest. Они впервые пришли на российский рынок и начали с Омской области. Мы для Казахстана ближайший регион, есть исторически сложившийся опыт взаимодействия омского и казахского бизнеса, и мы для них понятны и прозрачны. Они знают наши возможности, знают наш бизнес", - рассказал Бурков в интервью РИА Новости в рамках форума.

Он отметил, что у Kazakh invest избыточная финансовая ликвидность, и компания ищет новые рынки инвестирования.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.