Кубань заключила на инвестфоруме в Сочи 212 соглашений на 242 млрд руб

СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Краснодарский край заключил на инвестиционном форуме в Сочи 212 соглашений на общую сумму 242 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на своей странице в Twitter.

"Российский инвестфорум в Сочи завершен. По итогам двух дней делегация Краснодарского края заключила 212 соглашений на общую сумму 242 миллиарда рублей. Отличный результат. Думаю, благодаря некоторым решениям этот форум войдет в историю", – написал Кондратьев.

По данным краевых властей, участие в мероприятии приняли свыше шести тысяч человек из России и 63 стран, в том числе 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний.

Отмечается, что в ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий. Свои инвестиционные возможности продемонстрировали 52 субъекта РФ. Самый масштабный региональный стенд был у Краснодарского края, на котором муниципалитеты представляли около 440 инвестиционных предложений.

За время работы форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму более 794 миллиардов рублей, сообщил ранее Росконгресс.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.