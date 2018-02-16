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Самарские власти хотят привлечь инвесторов из ФРГ к аэрокосмическому проекту


CОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Самарские власти планируют привлечь инвесторов из Германии для участия в аэрокосмическом проекте, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Дмитрий Азаров в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Это очень серьезный инвестиционный проект, который значим не только для нашего региона, но и для всей страны. Но поскольку мы сейчас в процессе достижения договоренности, я думаю, что мы расскажем об этом чуть позже, когда все будет закреплено на бумаге. Но очень важно, что этот проект заинтересовал и министерство промышленности, и министерство транспорта", – отметил Азаров.

Он добавил, что регион рассчитывает на помощь коллег из федеральных ведомств.

"Мы планируем реализовать этот проект с привлечением инвестиций из Германии, и нам очень важно подобрать подходящего партнера с российской стороны. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о намерениях", – рассказал губернатор.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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