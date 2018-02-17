Самарские власти верят, что команды-участницы ЧМ-2018 выберут еще две базы в регионе

CОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Власти Самарской области рассчитывают, что еще две базы, которые подготовил регион, найдут своих хозяев во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалеку друг от друга. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты. Команда Швейцарии будет базироваться в Тольятти.

"Никаких сомнений нет, что база, выбранная рядом со стадионом "Торпедо", "Лада-Резорт" будет подготовлена, все работы сегодня уже организованы, мы рады гостям. Рассчитываем, что еще две базы, которые мы подготовили, будут комфортны для команд-участниц, и что они также найдут своих хозяев на время проведения чемпионата мира по футболу", – сказал Азаров.

Он добавил, что несколько команд рассматривало базы в Самарской области. "Базы в высокой степени готовности, они заинтересовали сразу несколько команд участниц. Но пока у нас договоренность только по одной команде – из Швейцарии. По остальным мы находимся в процессе. Ждем от ФИФА указаний и распоряжений", – пояснил врио.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.