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Алиханов пояснил, почему калининградцы часто пользуются аэропортом Гданьска


СОЧИ, 17 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что высокая стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург является причиной того, что жители самого западного российского региона предпочитают летать в ряд других стран не из Калининграда, а из польского аэропорта в Гданьске.

"В основном из-за высокой стоимости авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург, особенно в высокий сезон. Кроме того, Гданьск является хабом и оттуда можно улететь практически в любую точку мира, в аэропорту Гданьска базируются лоукостеры", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Приведу такой пример: автобусный билет из Калининграда в Гданьск стоит 500 рублей, около 1,3 тысячи стоит билет на самолет из Гданьска в Стокгольм. Общая стоимость - 1,8 тысячи рублей. Авиабилет из Калининграда в Москву можно купить за 3,8 тысячи рублей, из Москвы в Стокгольм – чуть больше 6 тысяч. Итого – почти 10 тысяч", - подытожил губернатор.

Он отметил, что в Храброво в прошлом году было открыто несколько новых направлений. Польская авиакомпания LOT возобновила регулярное сообщение между Варшавой и Калининградом. Авиакомпания ЮВТ Аэро открыла сообщение по маршруту Новый Уренгой – Уфа – Казань – Калининград и обратно, летает два раза в неделю.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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