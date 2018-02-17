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В Калининградской области есть все условия для развития киноиндустрии – губернатор


СОЧИ, 17 фев /ПРАЙМ/. Калининградский губернатор Антон Алиханов считает, что в регионе есть все условия для развития киноиндустрии.

"В Калининградской области есть все условия для развития киноиндустрии: локации для съемок любой сложности, фактуры, эпохи. Прорабатывается проект по созданию кинокомпании с минимальным набором специализированного оборудования, которая бы оказывала услуги на аутсорсинге для приезжих команд. Есть планы открытия на базе БФУ имени Канта киношколы", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что Калининградская область стала одним из первых российских регионов, который приступил к внедрению рибейтов (финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в регионе). В прошлом году на территории области снимали пять фильмов. Компании получили компенсации в размере 14 миллионов рублей. В этом году бюджет вырос до 40 миллионов. Сейчас известно уже о восьми заявках от отечественных киностудий КИТ, "Карго", "Приор продакшн", "Лунапарк".

"Развивается кинофестивальное движение: есть традиционные "Короче" и "Балтийские дебюты". А в 2018 году запускаем масштабный проект, уже зарекомендовавший себя на Дальнем Востоке, – кинофестиваль "Край света", - добавил Алиханов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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