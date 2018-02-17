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Назначение стадиона в Калининграде после ЧМ-2018 не изменится – губернатор


СОЧИ, 17 фев /ПРАЙМ/. Функциональное назначение стадиона, который строится в Калининграде к чемпионату мира по футболу, после турнира не изменится, заявил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Функциональное назначение стадиона после проведения чемпионата мира не изменится. Он рассматривается как многофункциональный комплекс для проведения спортивных соревнований различного уровня, для проведения концертов и выставок. Стадион должен быть максимально интегрирован в городское пространство для того, чтобы быть доступным для функционирования различных спортивных секций. Под эти цели можно будет задействовать дополнительные помещения и подтрибунные пространства", - сказал Алиханов.

Стадион к мировому футбольному первенству вместимостью 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией "Крокус Интернешнл" - был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. По результатам жеребьевки, 16 июня в Калининграде сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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