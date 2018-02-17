Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 млн‍

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 млн от 81 инвестора, гласят опубликованные 13 февраля материалы комиссии.

Как пишет газета "Ведомости", в них фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы.

Первый платеж от инвесторов поступил 29 января 2018 г., следует из отчета. В нем отмечается, что привлеченные $850 млн не будут потрачены на вознаграждение братьям Дуровым. Деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram.

Документ представляет собой информацию о размещении ценных бумаг по форме D. Такая форма подачи заявки в SEC используется для "уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг", чаще всего ее используют небольшие компании для привлечения венчурных денег, объясняет ведущий аналитик инвестиционной компании "Совлинк" Валерия Зернова. Она защищает инвесторов от мошенничества. В графе "тип размещенных ценных бумаг" указаны "соглашения о покупке криптовалюты".

В документе для SEC Дуров не назвал своих инвесторов – и это пришлось делать им самим или их знакомым.

16 февраля сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а сооснователь "Вимм-билль-данна" Давид Якобашвили сообщил "Ведомостям" об инвестиции в $10 млн.

Еще одним российским инвестором стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram "Ведомостям" рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер $300 млн. Два других собеседника отмечают, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.