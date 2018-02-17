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Danone подал иск к Россельхознадзору из-за результатов проверок "Простоквашино"


МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Компания Danone, в продукции завода "Простоквашино" которой в декабре прошлого года Россельхознадзор обнаружил антибиотики, подала иск в арбитражный суд на ведомство, говорится на сайте суда.

Заявление подано в арбитражный суд Волгоградской области. В Danone РИА Новости подтвердили факт подачи иска.

Как следует из данных в картотеке арбитражных дел, заявление "об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности" было подано 16 февраля. Истцом выступает филиал АО "Данон Россия" - "Молочный комбинат "Волгоградский", ответчиком - управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

Россельхознадзор в декабре 2017 года заявил, что в молоке волгоградского завода Danone "Простоквашино" были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы. Производитель молока категорически отверг эти обвинения и заявил, что надзорный орган нарушил правила проведения исследований. 

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