Таджикистан покупает 5% акций золотодобывающего СП за $1

ДУШАНБЕ, 17 фев - ПРАЙМ. Китайская горнопромышленная компания "Цзиньфен" (Гонгконг) продает правительству Таджикистана 5% своей доли в уставном капитале СП "Зарафшон" за 1 доллар.

Проект соглашения между сторонами был одобрен постановлением правительства Таджикистана 5 февраля текущего года.

После подписания этого документа доля Таджикистана в уставном капитале СП "Зарафшон" составит 7,3 миллиона долларов, или 30% уставного капитала, а китайской компании Zi jin Mining - около 17 миллионов долларов (70%).

Таджикско-китайское СП "Зарафшон" - крупнейшее золотодобывающее предприятие в Таджикистане, на долю которого приходится более 70% от общего объема производства золота. Это СП было образовано на базе Таджикского золоторудного комбината, начавшего свою работу в 1990 году.

В сентябре 1994 года совместно с британской компанией Common wealth and British Minerals, PLC было образовано СП "Зарафшан", где британцы имели долю в 51%, а правительство Таджикистана – 49%. В 2007 году 75% акций предприятия приобрела китайская компания Zi jin Mining Group Co., Ltd.

Сырьевая база предприятия состоит из месторождений "Тарор", "Джилау", "Хирсхона" и "Олимпийское" и ряда мелких месторождений и рудоуправлений в Пенджикентском районе Согдийской области на севере страны.