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Минпромторг выступает за создание представительств РЭЦ за рубежом


СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает за создание представительств Российского экспортного центра за рубежом, это облегчит работу по продвижению российской продукции и реализации крупных проектов за границей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

В последнее время в правительстве прошел ряд сессий по обсуждению изменений экспортной политики России.

"Мне кажется очень перспективной идея создания представительств РЭЦ за рубежом. Если вы помните, внешнеторговые операции Советского Союза строились через две системы: торгпредств, которые "покупали" продукцию для страны, и тех, кто ее "продавал" за рубеж, то есть сопровождали стройки за рубежом", - отметил замминистра.

"Вторую систему в конце 80-х годов ликвидировали, и представительства РЭЦ, могли бы, на мой взгляд, взять на себя эти функции", - добавил Осьмаков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30 мск.

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