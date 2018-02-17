Минпромторг РФ: Развитие экспорта должно идти путем реализации крупных проектов за рубежом

СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Развитие экспорта российской продукции нужно осуществлять путем реализации крупных комплексных проектов за рубежом, так РФ сможет получить позитивный эффект для промышленности, считает замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В последнее время в правительстве прошел ряд стратегических сессий по развитию экспорта под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Участники встреч пришли к пониманию, что, во-первых, необходимо наращивать объемы связанного качественного финансирования и страхового покрытия экспорта. Во-вторых - повышать эффективность работы Российского экспортного центра в плане скорости принятия решений, прозрачности и доступности услуг.

Другое стратегически важное направление – это развитие экспорта в рамках крупных комплексных проектов, отметил Осьмаков. "Чтобы продать, к примеру, рельсы, локомотивы и поезда, РЖД нужно участвовать в конкурсах и брать подряд на строительство железных дорог. Чтобы продать генераторы и турбины, нужно иметь подряд на электростанцию, а в идеале – получить возможность построить сетевой комплекс в масштабах целой страны", - сказал замминистра в интервью РИА Новости на площадке Российского инвестиционного форума.

"Государство и институты поддержки экспорта должны мониторить подобные большие проекты, участие в которых позволяет подтягивать целую сеть отечественных компаний-поставщиков. На мой взгляд, это ключевая задача", - полагает Осьмаков.

Когда Россия сможет на постоянной основе запускать такие проекты за рубежом, то получит большой позитивный эффект для промышленности, добавляет замминистра, отмечая, что уже сейчас такие проекты РФ успешно реализует, например, в Иране.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30 мск.