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РФ рассматривает открытие промзон и хабов на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке


СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность открытия промзон и хабов для отечественной продукции на Ближнем Востоке, в Азии и в Латинской Америке, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

В настоящее время экспорт в обмен на локализацию уже является одним из главных системных принципов в рамках совместной работы с иностранными инвесторами.

"Такого рода обязательства прописываются, например, в специальных инвестиционных контрактах. Самый свежий пример – подписанный на этом форуме СПИК с компанией "Вестас", включающий в себя обязательства не только по локализации, но и по экспортным поставкам", - сообщил замминистра в рамках Российского инвестиционного форума.

Между тем, для многих стран трендом становится организация производств на территории иностранных государств для продвижения экспорта.

"У нас есть, безусловно, такой запрос со стороны наших государств-партнеров. Так, в высокой стадии готовности находится проект по созданию российской промышленной зоны в Египте. И мы будем создавать подобного рода промзоны и индустриальные хабы для отечественных гражданских предприятий за рубежом. Наши ключевые рынки в этом плане – Ближний Восток, Азия и Латинская Америка", - сказал Осьмаков.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.30 мск.

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