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РФПИ договорился с немецкими компаниями о проектах по цифровизации РФ, решениях для РЖД


МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. РФПИ на полях Мюнхенской конференции договорился с немецкими компаниями о ряде совместных проектов по цифровизации России, решениях для РЖД и других компаний, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы достигли принципиальных договоренностей… о проектах в области цифровизации. В рамках программ цифровизации России немецкие компании вместе с нами будут предоставлять решения и для РЖД, и для ряда других наших крупнейших компаний, которые позволят более эффективно управлять подвижным составом и снижать расходы на поддержание состава в рабочем состоянии", - сказал он.

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