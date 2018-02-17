РФПИ договорился с немецкими компаниями о проектах по цифровизации РФ, решениях для РЖД

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. РФПИ на полях Мюнхенской конференции договорился с немецкими компаниями о ряде совместных проектов по цифровизации России, решениях для РЖД и других компаний, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы достигли принципиальных договоренностей… о проектах в области цифровизации. В рамках программ цифровизации России немецкие компании вместе с нами будут предоставлять решения и для РЖД, и для ряда других наших крупнейших компаний, которые позволят более эффективно управлять подвижным составом и снижать расходы на поддержание состава в рабочем состоянии", - сказал он.