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ФРДВ и China Gold в марте учредят совместный Фонд инвестиций в горнорудную промышленность


СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и китайская компания China Gold в марте подпишут учредительные документы по созданию совместного Фонда инвестиций в горнорудную промышленность, первую сделку по которому планируется заключить в мае-июне, сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Важная веха случилась в этом проекте. Буквально неделю назад было подписано, наконец, межправсоглашение между российским Минпромом и китайским контрагентом об одобрении инвестиций со стороны China Gold в Ключевское месторождение в Забайкальском крае. Мы вместе с ними готовили этот проект. И, по сути, он и явился катализатором создания этого фонда", - отметил Чекунков.

"Мы с китайскими партнерами договорились, что с высокой долей вероятности эта сделка и будет первой сделкой фонда. Я рассчитываю, что документы по фонду будут подписаны в марте, и первая сделка заключена в мае-июне. С высокой долей вероятности это будет Ключевское месторождение", - сказал глава ФРДВ.

МИА "Россия сегодня" стала генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.

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