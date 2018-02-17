Глава РФПИ: Европейские политики меняют тон в отношении России, все больше слушают бизнес

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Европейские политики меняют тон в отношении России и все больше прислушиваются к бизнесу, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам участия в Мюнхенской конференции.

"Мы видим значимые изменения тональности европейских политиков, которые начали слушать бизнес. Одно из главных идеологических изменений, которые мы обсуждали: раньше всегда была позиция, что политика определяет поведение бизнеса, политика первая, а бизнес опосредован. Сейчас обсуждается подход, где бизнес ведется параллельно, политическая дискуссия ведется параллельно", - заявил Дмитриев.

По его словам, такой параллельный подход очень важен для бизнеса, который все чаще говорит о необходимости взаимодействия с Россией.