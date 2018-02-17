АЕБ сочла решение Конституционного суда о параллельном импорте подтверждением его запрета

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Постановление Конституционного суда РФ от 13 февраля в отношении параллельного импорта имеет особое значение, так как оно подтверждает запрет на него, заявляет Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Конституционный суд РФ во вторник огласил постановление, разрешив судам полностью или частично освобождать от ответственности импортеров оригинальных товаров в Россию, не уполномоченных правообладателем товарного знака. КС постановил, что правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок России конкретных товаров или умышленно завышать цены. Особую опасность, как отмечает КС, такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций против России.

"Постановление Конституционного Суда от 13 февраля 2018 года имеет особое значение, так как оно подтверждает существующий запрет параллельного импорта", - отмечается в сообщении АЕБ.

Представители АЕБ считают, что только судебная практика покажет, как именно будут применяться отдельные положения постановления, в частности, касающиеся дифференциации санкций за ввоз параллельного импорта и контрафактной продукции.

"Мы давно наблюдаем за развитием ситуации вокруг параллельного импорта и последовательно выступаем против его легализации. Параллельный импорт в Европейский Союз запрещён, и это оказало положительное влияние на развитие современной промышленности. Для выстраивания стратегии компании инвесторам важна определённость и стабильность законодательства", - говорит глава АЕБ Франк Шауфф.

"Легализация параллельного импорта неизбежно снизит инвестиционную привлекательность страны, а также спровоцирует импорт контрафакта. Кроме прочего, параллельный импорт влечет за собой высокие риски для потребителя. В случае нелегального распространения товаров параллельным импортером производитель не сможет гарантировать их качество и предоставлять гарантийное обслуживание", - считает Шауфф.