Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн рублей

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. В 2017 году приставам удалось взыскать с россиян около 14% от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные доклада ФССП о деятельности в 2017 году.

По сравнению с 2016 годом задолженность россиян возросла с 4,76 трлн до 4,87 трлн рублей В прошлом году удалось взыскать 663 млрд, что на 72,8 млрд больше, чем в 2016 году. Из этих 663 млрд рублей в пользу граждан и юридических лиц приставы взыскали большую часть — 448,6 млрд.

При этом в 2017 году увеличилось количество возбужденных исполнительных производств: на 6 млн, до 60,2 млн. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.

Задолженность россиян возросла за последние годы, ​ в 2015 году взысканию подлежали 3,8 трлн рублей, в 2014 году — 3 трлн, в 2013 году — 2,1 трлн.

ФССП также отчиталась о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. По данным приставов, в прошлом году 4,5 млн россиян не могли выехать за границу из-за долгов (именно столько постановлений находилось в погранслужбе ФСБ).