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Соглашение Прибалтики и Польши по синхронизации электросетей должно быть достигнуто к июню


ВИЛЬНЮС, 17 фев - ПРАЙМ. Окончательное политическое соглашение по синхронизации электросетей через Польшу с континентальной Европой между странами Балтии, Польшей и Еврокомиссией должно быть достигнуто до июня этого года, сообщает в субботу пресс-служба литовского президентского дворца.

Страны Балтии ранее заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ, чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза, синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы они рассчитывали к 2025 году. Страны Балтии и Польша в мае достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов. Однако в начале сентября стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.

Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда в субботу провели встречу, на которой особое внимание было уделено сотрудничеству двух стран в энергетическом секторе, а также реализации стратегических проектов. "Сформировавшийся и эффективно действующий общий энергетический рынок является геополитическим интересом Литвы и Польши. До июня этого года планируется достичь окончательного политического соглашения между тремя странами Балтии, Польшей и Еврокомиссией по вопросу синхронизации электросетей через Польшу с континентальной Европой", - говорится в сообщении президентского дворца.

По его данным, это соглашение позволит получить часть финансирования из бюджета ЕС в течение этого десятилетия. "В этом году также начнутся работы по газовым соединениям между Литвой и Польшей, которые завершат интеграцию региональных и европейских газовых рынков", - сообщает ведомство.

Отмечается также, что главы двух стран обсудили общую позицию по вопросу строящейся БелАЭС и газопровода "Северный поток-2". "Литва и Польша общими усилиями будет достигать того, чтобы энергия, произведенная из непрозрачных небезопасных источников, не попала на рынок ЕС", - сказала Грибаускайте. Обсуждая вопроса национальных меньшинств, литовский лидер предложила обновить работу двусторонней комиссии по просвещению и подчеркнула, "что усиленная политическая доброжелательность с двух сторон создаст возможность решить чувствительные проблемы национальных меньшинств как в Литве, так и в Польше".

В Литве проживает около 200 тысяч поляков. За последние пять лет между Литвой и Польшей отношения остыли в связи с тем, что Польша критиковала Литву за неблагоприятное отношение к польским национальным меньшинствам. Власти балтийской республики большую часть претензий опровергали.

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