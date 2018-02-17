Рогозин: товарооборот между РФ и Сербией вырос за год на 23%

СОЧИ, 17 фев /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Сербией вырос на 23% в 2017 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, открывая заседание 16-го межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Внешнеторговый оборот России с Сербией в 2017 году составил 2 млрд 038,7 млн долларов и увеличился по сравнению с 2016 годом на 23,1%. При этом российский экспорт вырос на 20,4%, до 926,2 млн долларов, а российский импорт увеличился на 25,4%, до 1112,5 млн долларов", - сказал Рогозин.

Согласно приведенной статистике, отрицательное торговое сальдо составило 186,3 млн долларов.

Рогозин отметил, что встреча в Сочи продолжает практику проведения мероприятий в регионах РФ. "Российско-сербские отношения традиционно развиваются в духе взаимного доверия и многопланового сотрудничества. Сербия была и остается стратегическим партнером России на Балканах и в Европе. Символично, что именно здесь, в Сочи, 5 лет назад президентами двух стран была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Сербией", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что руководство обеих стран уделяет большое внимание поддержанию интенсивного политического диалога и поступательному развитию межгосударственных связей. "Буквально через несколько дней наши страны будут праздновать 180-летие установления дипломатических отношений. Важнейшим событием в конце прошлого года стал первый визит в Москву господина Александара Вучича в качестве президента Республики Сербии. На встрече 19 декабря 2017 года президенты двух стран обсудили весь комплекс двустороннего сотрудничества, уделив приоритетное внимание экономическому взаимодействию, важным инструментом углубления которого является наш межправкомитет", - отметил вице-премьер.

По словам Рогозина, деятельность комитета в межсессионный период была достаточно насыщенной, регулярно проводились встречи сопредседателей межправкомитета и заседания его рабочих групп. Вице-премьер добавил, что в указанный период помимо традиционных областей двустороннего сотрудничества, таких как энергетика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, активно прорабатывались перспективы взаимодействия по новым направлениям: локализация промышленных производств российских компаний в Сербии, сотрудничество в области высоких технологий и инноваций, гражданского самолетостроения и т. д.

"Сербским партнерам были представлены возможности использования российской системы дистанционного зондирования Земли, в том числе для нужд аграрного сектора Сербии (ГК "Роскосмос"). Продолжалась совместная работа по укреплению гуманитарного имиджа и качества предоставляемых услуг мирного характера российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, включая масштабные операции по разминированию территории, тушению пожаров и др", - сказал Рогозин.

Он добавил, что РФ намерена продолжать работу по решению гуманитарных задач в регионе. Он подчеркнул, что российская сторона открыта к сотрудничеству с третьими странами и рассчитывает на закрепление международного статуса российско-сербского центра в Нише.

Вице-премьер также отметил наметившуюся тенденцию диверсификации российско-сербского сотрудничества, увеличения в нем доли инновационной составляющей, проектов, связанных с продвижением на сербский рынок российской высокотехнологичной продукции.

"Убежден, что подобные проекты будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению российско-сербских отношений в целом на долгосрочную перспективу", - сказал он в заключение.